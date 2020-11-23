Экс-футболист сборной Украины о неудаче России в Лиге наций: это наш уровень

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко, который сейчас работает экспертом на российском телеканале "Матч ТВ", остался недоволен тем, что подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в элиту Лиги наций.

Он заявил, что РФ упустила шанс попробовать свои силы против сильных соперников. Несмотря на это, Калиниченко отметил, что, возможно, сборная России не дотягивает до уровня команд из дивизиона А.

"Драматизма добавляет, что если бы мы поднялись в Лигу А, там были бы гораздо более интересные соперники. Сейчас нам вариться в той же Лиге с теми же сборными. Но наверняка это наш уровень", – цитирует слова экс-игрока сборной Украины сайт телеканалов "Матч ТВ".

За нашу национальную команду Калиниченко провел 47 матчей и забил 7 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы РФ заявил, что Россию "раздели и сделали" в матче Лиги наций против Сербии (0:5).