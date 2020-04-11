Бывший футболист сборной Украины, выступающий сейчас за турецкий "Ризеспор" Николай Морозюк, признался, что не поехал бы играть в чемпионат России.

Николай Морозюк (второй справа) Динамо от Шурика

"Поехал бы кормить семью в Россию? Нет, в Россию не поехал бы играть", – цитирует Морозюка tribuna.com.

Игрок однозначно ответил на вопрос о том, кому принадлежит полуостров.

"Чей Крым? Наш Крым", - заявил спортсмен.

Ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик заявил, что Крым принадлежит людям, живущим на полуострове, о которых Украина забыла.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".

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