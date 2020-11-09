Экс-футболист сборной Украины из "Шахтера" завершит карьеру в 27 лет – журналист

Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев, который свой последний матч провел в сезоне 2018/19, может больше никогда не выйти на поле в статусе профессионального футболиста.

Как сообщил журналист Андрей Сенькив в эфире программы "ТаТоТаке", колени 27-летнего игрока не выдерживают нагрузок. На протяжении последнего года он занимался исключительно по индивидуальному плану без занятий в основной группе.

"Последний нормальный сезон Малышева был в 2016/17 годах, когда он сыграл 24 матча в УПЛ, а после этого за четыре следующих чемпионата Украины он принял участие в четырех поединках первенства. За последние два сезона Максим не сыграл ни разу. Его колени не выдерживают нагрузок профессионального футбола. В последний год он занимается исключительно по индивидуальной программе. По моей информации, динамика его восстановления после травмы не впечатляет, поэтому, вполне возможно, скорее всего, он завершит карьеру", – рассказал Сенькив.

В составе сборной Украины Малышев провел три товарищеских поединка. Всего за профессиональную карьеру он отыграл 109 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появились слухи о том, что "Шахтер" нашел замену Андрею Пятову, который вскоре завершит карьеру. Позже голкипер "горняков" прокомментировал эту информацию.