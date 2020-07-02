Экс-футболист сборной Украины госпитализирован с пневмонией, – СМИ

Максим Богданов Футбол 19:28, 2.07.2020

Украинский футболист брестского "Динамо" Александр Нойок госпитализирован с пневмонией, утверждает tribuna.com.

По информации СМИ, в белоруссом клубе вспышка коронавируса. COVID-19 диагностирован у трех футболистов, которые выходили в составе на матч с "Неманом", а также у некоторых работников клуба.

В пресс-службе брестского "Динамо" отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после встречи со "Смолевичами" (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

По информации источников, знакомых с ситуацией, "Динамо" запрашивало перенос матча, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала. Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий на звонки журналистов не отвечал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бресте от коронавирусной инфекции скончался многократный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу, рекордсмен страны в жиме лежа и судья I категории Сергей Кузнецов.

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