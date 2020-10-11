Экс-футболист Полунин назвал шокирующий момент в матче Украина – Германия

Известного в прошлом футболиста сборной Украины Андрея Полунина, выступавшего в свое время за немецкие команды "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайсс", шокировал ляп голкипера сборной Украины и киевского "Динамо" Георгия Бущана в матче Лиги наций против Германии.

Кроме того, призеру чемпионата Украины не понравились ошибки при подстраховке в защите, а также неуверенные действия Андрея Ярмоленко.

"Создается впечатление, что проблемы Ярмоленко в "Вест Хэме", где он чаще остается на скамейке запасных, сказываются и на его игре за сборную. Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в главную команду страны ради игровой практики. Шокировал также детский промах нашего вратаря Георгия Бущана, позволивший гостям отличиться во второй раз. И даже несколько его эффектных бросков не исправили неприятное впечатление об игре вратаря "Динамо", – цитирует Полунина Meta-ratings.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

После игры наставник бундестим Йоахим Лев заявил, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча, и отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу.