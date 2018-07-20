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Экс-футболист "Днепра" отказался от медали ЧМ-2018

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Бывший нападающий "Днепра" и форвард сборной Хорватии Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира по футболу 2018 года. Игрок итальянской "Фиорентины" был исключен из состава команды прямо по ходу мундиаля и не сыграл на полях России ни одной минуты.

Калинич был отправлен на родину после того, как отказался выходить на замену в стартовой для "клетчатых" игре ЧМ-2018 с Нигерией. Несмотря на это, футболисты сборной Хорватии, которые впоследствии дошли до финала турнира, решили, что их партнер достоин того, чтобы получить награду. "Спасибо партнерам по команде за красивый жест, но я не играл в России", – заявил Калинич.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Никола Калинич
Объекты
сборная Хорватии по футболуФК Днепр
Источник
Источник:"Матч ТВ"
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