Экс-футболист "Динамо" забил фантастический гол в чемпионате Украины

Экс-футболист молодежной и юношеской сборных Украины Владимир Лысенко отметился невероятным ударом в матче Первой лиги чемпионата Украины.

Владимир Лысенко ФК Динамо

30-летний нападающий "Колоса" из Коваливки (Киевская область) добыл для своей команды победу над краматорским "Авангардом" (1:0).

На 85-й минуте матча киевлянин взял инициативу на себя, обыграл нескольких защитников и мощнейшим выстрелом метров с 20 в девятку оставил голкипера не у дел.

В турнирной таблице "Колос" делит второе место с харьковским "Металлистом 1925". У обеих команд по 38 очков, у коллектива из Коваливки есть игра в запасе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что другой нападающий "Колоса" Юрий Соломка отметился шедевральным ударом в поединке против киевского "Оболонь-Бровара". На 64-й минуте футболист гостей застал голкипера соперника врасплох хитрым ударом с 20 метров.

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