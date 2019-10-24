Экс-футболист "Динамо" влип в скандал в матче с "Реалом"

Бывший футболист киевского "Динамо" Юнес Беланда, который сейчас защищает цвета турецкого "Галатасарая", угодил в скандальную историю в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала".

Юнес Беланда Twitter

На 67-й минуте тренерский штаб "Галатасарая" решил поменять Беланда на другого игрока стамбульского клуба. Во время этой замены болельщики турецкой команды освистали марокканца, а тот в ответ, уходя с поля, стал кричать в адрес трибун нецензурные ругательства, сообщает sport.ua со ссылкой на один из турецких сайтов.

После матча Беланда не пожелал общаться с представителями прессы и комментировать произошедшее.

Как сообщает OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" объявил бойкот в сборной Молдовы, заявив, что больше не желает защищать цвета своей национальной команды.

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