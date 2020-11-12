Экс-футболист "Динамо" узнал о заражении коронавирусом во время матча сборной. Видео

Михаил Морозов Футбол 09:46, 12.11.2020 Обновлено: 10:09, 12.11.2020

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида узнал о положительном тесте на коронавирус в перерыве матча своей сборной против Турции.

Как сообщает издание Goal, результат тестирования, которое хорватские футболисты прошли в понедельник, 9 ноября, был отрицательным. Уже в перерыве поединка стало известно о том, что у Виды может быть коронавирус после повторной процедуры в день игры, поэтому он был заменен и помещен на самоизоляцию, после чего его диагноз подтвердился.

В первом тайме матча с Турцией экс-футболист "Динамо" нарушил правила в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти в ворота его команды. Хорваты дважды отыгрывались, а затем и сами упустили победу над своим соперником в голевой перестрелке, которая закончилась со счетом 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса.

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