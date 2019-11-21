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21 ноября • обновлено в 15:07
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Экс-футболист "Динамо" родом с Донбасса объяснил отказ ехать в Россию

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Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Селин, выступающий сейчас за кипрский "Анортосис", рассказал, как в 2016 году его пытались сосватать в российский клуб "Крылья Советов".

Евгений Селин

Евгений Селин

Динамомания

"Это уже прошлое, не хочу его ворошить. Да, предложение такое действительно было. Почему я отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией – поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всем сказал руководителям самарского клуба, они вроде бы все поняли. У меня на данный момент такая позиция, и на это есть причины", – отметил Селин в интервью сайту "Футбол 24".

Также футболист выразил свое мнение о ситуации на востоке.

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"В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна – единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это все переросло в политическую плоскость", – добавил Селин.

В Украине Евгений Селин выступал за "Ворсклу" и "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский вратарь наехал на Путина из-за войны в Украине.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Евгений Селин
Теги
ФК Динамо Киев ФК Крылья Советов
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