Экс-футболист "Динамо" рассказал о панике в сборной Украины из-за COVID-19

Воспитанник киевского "Динамо" Богдан Михайличенко, который летом 2020 года перешел в бельгийский "Андерлехт", признался, что в сборной Украины была напряженная атмосфера из-за положительных тестов на коронавирус перед игрой с Германией.

Футболист национальной команды рассказал, что все были в напряжении до того момента, когда не узнали конкретные фамилии зараженных.

"Все были немного в панике. Никто не знал кто, как, жалко ребят. Они нам помогли бы, конечно же. Но надо выбираться из этой ситуации и играть", – заявил игрок "Андерлехта" в эфире телеканала "Футбол".

Напомним, что встреча 4-го тура Лиги наций Германия – Украина состоится в Лейпциге 14 ноября. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч, а также появился прогноз букмекеров.