Экс-футболист "Динамо" пожаловался на украинцев

Экс-нападающий "Динамо", который сейчас выступает за "Кайсериспор", Артем Кравец сравнил поддержку болельщиков в Турции и Украине, заявив, что в нашей стране не любят футболистов.

"Что касается турецких болельщиков, то я чувствую действительно искреннюю поддержку. Меня здесь любят и ценят, и для меня это самое главное. И дело, наверное, было не в болельщиках "Динамо", а в Украине. У нас почему-то не особо любят футболистов, особенно украинских футболистов. Не знаю, по какой причине. Возможно, такая жизнь у нас в стране", – рассказал Кравец в интервью на YouTube-канале Football Hub.

Артем Кравец

В нынешнем сезоне наш соотечественник провел 9 матчей за свою команду, сумев отличиться четыре раза. Он пропустил почти всю первую половину сезона из-за удаления спинной грыжи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Кравец наехал на известный футбольный портал Transfermarkt, потребовав изменить информацию в его профиле.

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