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Экс-футболист "Динамо" побывал на русской военной базе в Сирии

1.7тЧитать новость на украинском

Звездные российские футболисты разных лет побывали на военной базе РФ в Сирии. Среди них и экс-нападающий киевского "Динамо" Сергей Юран. Компанию ему составили Евгений Алдонин, Роман Павлюченко и Дмитрий Ананко.

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"Я в Сирии в первый раз. В основном всё из новостей смотрели. Конечно, переживали за ребят. И побывать здесь, конечно, большое счастье. Поступило предложение — я даже не раздумывал", — приводит слова бывшего нападающего "Динамо" Сергей Юрана RT.

После экскурсии ветераны сыграли с военнослужащими два матча: на территории пункта материально-технического обеспечения Тартус и авиабазы Хмеймим. Первый военные проиграли со счетом 3:1, второй завершился вничью 5:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок сборной России Роман Павлюченко выложил фото с базы в Instgram, но позже пост был удален.

Объект
ФК Динамо Киев
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