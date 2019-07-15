Экс-футболист "Динамо" обвинил Путнина во вранье

Экс-игрок киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе обвинил президента России Владимира Путина во лжи, когда тот утверждал, что 100 лет назад именно Грузия пыталась оккупировать Абхазию

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков",–цитирует нынешнего мэра Тбилиси dw.com

Каха Каладзе в 2017 году избран мэром Тбилиси

Каха Каладзе отметил, что Путин проводит свою политику и перекручивает факты с учетом своих интересов.

"Мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия, – сказал Каладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин стал посмешищем в сети во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Путин, в команде которого играл также министр обороны Сергей Шойгу, забросил десять шайб в ворота противника (14:7). Видео с игры опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

При этом пользователи сети разглядели, как соперники Путина поддавались ему. Особенно, по их словам, отличился вратарь.

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