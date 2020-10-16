Экс-футболист "Динамо" назвал Неймара клоуном

Футболист сборной Перу Карлос Самбрано, который два года числился в киевском "Динамо", нелестно высказался в адрес бразильской звезды Неймара.

Комментируя для "La banda del Chino" матч отбора ЧМ-2020, защитник рассказал о постоянных симуляциях форварда ПСЖ.

"Неймар – отличный игрок, один из лучших в мире, но для меня он самый настоящий клоун. Он все сознательно делает на поле. Хороший игрок, но он постоянно искал возможность упасть. В штрафной он упал раза 4-5 и постоянно смотрел, будет ли поставлен пенальти. В итоге он их выпросил дважды, но их не было", – цитирует Самбрано Goal.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка Неймара Наталья Барулич похвасталась соблазнительными снимками в белье.