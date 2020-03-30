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30 марта • обновлено в 13:39
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Экс-футболист "Динамо" Ленс угодил в скандал в Турции из-за карантина

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Бывший хавбек киевского "Динамо" Джермейн Ленс, ныне выступающий за турецкий "Бешикташ", находится в конфликте с руководством этого клуба, выразив желание нарушить требования карантина.

По информации турецких СМИ, 32-летний голландец в связи приостановкой сезона стремится уехать к себе на родину, однако "Бешикташ" отказывается его отпускать по условиям карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Спортивный директор "Бешикташа" Эрдал Торуногуллари пригрозил Ленсу расторжением контракта в случае, если он все-таки покинет Стамбул.

Джермейн Ленс

Джермейн Ленс

"Чисто по-человечески я Ленса прекрасно понимаю: не только он хочет поехать к своим родным, детям. Но ситуация такова, что все должны соблюдать правила карантина и оставаться там, где они в данный момент находятся. И Ленс – не исключение. Как и я, кстати, – мне тоже приходится отказывать себе в желании куда-либо поехать. Правила клуба едины для всех. Но если в этих условиях кто-то все равно хочет уехать – без проблем это устроим путем расторжения контракта", –сказал Торуногуллари, которого цитирует dynamo.kiev.ua.

Напомним, в "Динамо" Ленс выступал с 2013-го по 2015 год. Цвета "Бешикташа" хавбек защищает с лета 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Астон Виллы" Джек Грилиш призвал фанатов оставаться дома и соблюдать карантин, а сам отправился на вечеринку и разбил свой Range Rover.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Джермейн Ленс
Место
Турция Стамбул
Тег
Бешикташ Стамбул
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