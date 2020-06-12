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12 июня • обновлено в 16:16
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Экс-форвард "Динамо" может вернуться в команду

2.8т
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Польский нападающий Лукаш Теодорчик, который сейчас выступает за итальянский "Удинезе", может вернуться в киевское "Динамо".

Как сообщает издание BetNews365, форвард уже получил предложение от украинского клуба. В переходе игрока заинтересован главный тренер команды Алексей Михайличенко. В нынешнем сезоне Теодорчик провел девять матчей за "Удинезе" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Лукаш Теодорчик в составе "Динамо"

Лукаш Теодорчик в составе "Динамо"

Напомним, что поляк выступал за "Динамо" в 2014-2017 годах, завоевав с командой два титула чемпиона Украины. 29-летний форвард провел в составе киевлян 42 матча, забив 16 голов и отдав 2 ассиста. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Теодорчика сейчас составляет 1,7 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали условие, при котором наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров может вернуться в "Динамо".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Трансферы
Персона
Лукаш Теодорчик
Тег
ФК Динамо Киев
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