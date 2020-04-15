Экс-динамовец Алиев заявил, что в Украине нет страны: спортивные итоги 14 апреля

Александр Чеканов Футбол 09:00, 15.04.2020 Обновлено: 09:36, 15.04.2020

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр сравнил Украину и Россию, а брат первой ракетки Украины Элины Свитолиной выложил в сеть фото теннисистки в Донецке.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 апреля.

Кроме того, в команде Александра Усика заговорили о бое боксера на НСК "Олимпийский". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Нет страны": Алиев сравнил Россию и Украину

"Это не шутка": у Усика заявили о бое на "Олимпийском"

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Промоутер Усика отреагировал на слова боксера о россиянах и декоммунизации

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