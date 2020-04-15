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15 апреля • обновлено в 09:48
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Экс-динамовец Алиев заявил, что в Украине нет страны: спортивные итоги 14 апреля

2.1т
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Экс-футболист киевского "Динамо" Александр сравнил Украину и Россию, а брат первой ракетки Украины Элины Свитолиной выложил в сеть фото теннисистки в Донецке.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 апреля.

Кроме того, в команде Александра Усика заговорили о бое боксера на НСК "Олимпийский". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Элина Свитолина Александр Красюк Александр Усик Александр Алиев
Теги
ФК Динамо Киев НСК Олимпийский
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