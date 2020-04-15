Экс-динамовец Алиев заявил, что в Украине нет страны: спортивные итоги 14 апреля

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр сравнил Украину и Россию, а брат первой ракетки Украины Элины Свитолиной выложил в сеть фото теннисистки в Донецке.

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Кроме того, в команде Александра Усика заговорили о бое боксера на НСК "Олимпийский". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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