Экс-динамовец Алиев рассказал о симптомах коронавируса: итоги спорта 7 апреля

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о симптомах коронавируса, а в UFC назвали полный кард вечера UFC 249.
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Кроме того, российскую фигуристку Евгению Медведеву обвинили в предательстве. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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