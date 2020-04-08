Экс-динамовец Алиев рассказал о симптомах коронавируса: итоги спорта 7 апреля

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о симптомах коронавируса, а в UFC назвали полный кард вечера UFC 249.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 7 апреля.

Кроме того, российскую фигуристку Евгению Медведеву обвинили в предательстве. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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