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14 апреля • обновлено в 16:58
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Экс-динамовец Алиев рассказал, чей Крым

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Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что для него крымчане были и останутся украинцами, а сама территория принадлежит Украине.

"Когда я приехал в Украину, он был украинским. Сейчас – это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Крым – это Украина", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Александр Алиев

Александр Алиев

XSport.ua

Он также хочет, чтобы "братские народы России и Украины" вернулись к жизни, которая была до 2013 года, и поделился своим мнением о возвращении Крыма.

"Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев сравнил уровни жизни в России и Украине.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Крымчане в курсе, что они какие-то там "укроиньци"? Зачем он людей оскорбил?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Cтефанова, Так украинцы крымчане или свиноруссы?
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