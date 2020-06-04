Главная Новости
4 июня • обновлено в 23:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Экс-биатлонистка Коукалова впечатлила поклонников необъятным декольте

540
Читать материал на украинском

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова произвела неизгладимое впечатление на фанатов в Instagram своим сексуальным фото.

30-летняя чешка, год назад сенсационно завершившая профессиональную карьеру из-за травмы икроножных мышц, выложила снимок, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте.

абриэла Коукалова

абриэла Коукалова

@gabrielakoukalova

Напомним, что Габриэла 17 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира, всего на ее счету 39 личных подиумов КМ (17-14-8). В сезоне-2015/16 стала победительницей общего зачета КМ.

В свое время Коукалова, которая выступила за отстранения России от Олимпиады-2018, получила огромную порцию оскорблений от фанатов РФ.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Габриэла Соукалова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 411.

    Вылечились: 11 042. Умерли: 747.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия Д
VS
Герта
Инд. тотал Герты больше 1
2.22 Сделать ставку
Фортуна
VS
Хоффенхайм
Победа Фортуны с форой (0)
2.09 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Падерборн
Инд. тотал Лейпцига больше 3
1.85 Сделать ставку
Байер
VS
Бавария
Тотал больше 3.5
1.85 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Майнц
Победа Айнтрахта
2.00 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
mousesports
Победа mousesports
1.50 Сделать ставку
Team Vitality
VS
sAw
Победа Vitality с форой в -5,5 раунда
1.80 Сделать ставку
mousesports
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,17 Сделать ставку
MIBR
VS
Gen.G
Победа MIBR
2,05 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку