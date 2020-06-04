Экс-биатлонистка Коукалова впечатлила поклонников необъятным декольте

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова произвела неизгладимое впечатление на фанатов в Instagram своим сексуальным фото.

30-летняя чешка, год назад сенсационно завершившая профессиональную карьеру из-за травмы икроножных мышц, выложила снимок, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте.

абриэла Коукалова @gabrielakoukalova

Напомним, что Габриэла 17 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира, всего на ее счету 39 личных подиумов КМ (17-14-8). В сезоне-2015/16 стала победительницей общего зачета КМ.

В свое время Коукалова, которая выступила за отстранения России от Олимпиады-2018, получила огромную порцию оскорблений от фанатов РФ.

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