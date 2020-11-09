Экс-арбитр ФИФА оценил удаление капитана "Динамо" в матче с "Шахтером"

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар заявил, что Николай Балакин, который отвечал за систему VAR (Видеоассистент арбитра), убил интригу в центральном матче УПЛ между "Динамо" и "Шахтером".

Как сообщает издание UA-Football, по мнению эксперта, Екатерина Монзуль не удаляла бы с поля капитана киевлян Сергея Сидорчука, если бы не подсказка помощника, который "заставил ее поступить формально". Он также выступил против технологии VAR, сказав, что она убивает дух игры в футбол.

"Не Монзуль, но Балакин убил всю интригу в матче – он заставил ее поступить формально. Если бы Балакин не вмешался, мы бы видели другой футбол. Проблема в том, что такими решениями судьи заставляют наш футбол развиваться строго по формальным законам. А где возможности для творчества? Где соблюдение духа игры, который импонирует зрителям на трибунах и у экранов? VAR убивает этот дух", – считает Ступар.

Он также заявил, что технически подкат Сидорчука был выполнен по правилам.

"Сидорчук опоздал с подкатом, хотя технически он был выполнен по правилам: одна нога стелется по земле, а вторая пытается сыграть в мяч. Но не успел, потому Корниенко оказался проворнее. Корниенко протолкнул мяч на скорости, а футболист "Динамо" сыграл сопернику в ногу. К счастью, эта нога у Корниенко была не опорной. Если бы была опорной – то было бы гораздо опаснее для здоровья. Я думаю, что большинство арбитров на международном уровне рассудили бы этот эпизод не формально, а по-футбольному – желтая карточка", – добавил экс-арбитр ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, после удаления Сидорчука "Динамо" разгромно проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3. После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу емко объяснил свое недовольство, а наставник "горняков" заявил, что его команда победила честно.