Экс-арбитр ФИФА оценил судейство в матче "Ювентус" – "Динамо" в ЛЧ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар заявил, что француженка Стефани Фраппар в целом контролировала ход игры в матче пятого тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо".

В комментарии изданию Meta-ratings.com.ua эксперт сравнил ее с украинской коллегой Екатериной Монзуль, отметив, что первая женщина, судившая поединок ЛЧ, почти не советовалась со своими ассистентами. По его словам, момент со вторым голом в ворота киевлян был спорным из-за возможного офсайда.

"Игра не была сложной для судейской бригады. Впрочем, чувствовалось, что Стефани Фраппар контролирует ход событий на поле. По движению и выбору позиции претензий к ней не было. Бросалось в глаза, что в отличие от нашей Екатерины Монзуль, француженка практически не общается с игроками, редко обменивалась мнениями и с VAR-асcистентами (видеоассистентами). Наверное, была слишком уверена в принимаемых решениях. И зря, потому что когда хозяева забивали второй гол, то их нападающий Альваро Мората, скорее, находился в офсайде, чем – нет. На мой взгляд, это был переломный момент в поединке, ведь при счете 1:0, "Динамо" еще могло избежать поражения", – поделился своим мнением Ступар.

Он также заявил, что в эпизоде с падением Беньямина Вербича из "Динамо" в борьбе против Леонардо Бонуччи Фраппар могла назначать пенальти.

"Еще в одном эпизоде Фраппар имела все основания наказать Леонардо Бонуччи, свалившего Беньямина Вербича в штрафной площади, но не сделала этого. Не хочу обвинить француженку в предвзятости, но ее определенные симпатии к более именитой и сильной команде, чувствовались. Стоит ли женщинам доверять обслуживание матчей наивысшего уровня среди мужских команд? Если они доказывают свою профпригодность, то почему бы и нет. Вчера Фраппар не провалила игру, однако вопросы к ней имеются", – подытожил Ступар.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" разгромно уступило "Ювентусу" в пятом туре Лиги чемпионов. Результат матча прокомментировал Мирча Луческу, рассказав о "фатальных ошибках".