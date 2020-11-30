Экс-арбитр ФИФА оценил судейство в матче "Динамо" – "Ворскла"

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар остался недоволен судейскими решениями во время центрального матча 11-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Ворсклой"(2:0), который закончился двумя удалениями.

В комментарии изданию UA-Football эксперт заявил, что в нашей стране неправильно функционирует система видеоассистента арбитра (VAR). Он привел пример эпизода, в котором бригаде, работавшей на игре, не нужно было столько времени тратить на просмотр момента, поскольку до этого случилось нарушение правил.

"Матч "Динамо" – "Ворскла" – это яркий пример того, как неправильно в Украине функционирует система VAR. На 17-й минуте Де Пена забил гол, но арбитры несколько минут "прокручивали" эпизод и нашли небольшой офсайд у Вербича. Хорошо, но зачем нам и арбитру Иванову несколько повторов попадания мяча в руку Степанюку в конце первого тайма, если в том розыгрыше углового за мгновение до подачи был метровый офсайд?" – поделился своим мнением Ступар.

Он добавил, что считает ошибочным удаление защитника "Динамо" Ильи Забарного во втором тайме матча вне зависимости от наличия офсайда за мгновение до эпизода, который привел к красной карточке.

"Во втором тайме Иванов удалил Забарного в эпизоде, в котором он этого не заслуживал. Защитник "Динамо", сыграв в мяч, банально поскользнулся, упал на спину и по биомеханике движений "выбросил" ноги вверх. А Степанюк, не играя в мяч, просто наткнулся на эти ноги. Так где здесь фол? Но хуже всего то, что перед этим эпизодом арбитры прозевали офсайд у того же Степанюка. Пропустили явное положение "вне игры" и спровоцировали удаление игрока, который теперь, очевидно, получит несколько матчей дисквалификации", – заявил Ступар.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой следующий поединок "Динамо" проведет в Лиге чемпионов против "Ювентуса" в среду, 2 декабря. Стала известна заявка киевлян на этот матч.