''Эгоизм'': скандальный Селезнев осудил переход Ракицкого в "Зенит"

Бывший футболист "Шахтера" Евгений Селезнев набросился с критикой на тренера "горняков" Паулу Фонсеку из-за перехода в "Зенит" защитника Ярослава Ракицкого.

По мнению скандального нападающего, португальский специалист совершил серьезную ошибку, продав центрбека. "Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже дело главного тренера "горняков". Он хочет развалить все. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет", – цитирует Селезнева SportBox.

Евгений Селезнев (на переднем плане) "Динамо" Киев от Шурика

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