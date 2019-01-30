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''Эгоизм'': скандальный Селезнев осудил переход Ракицкого в "Зенит"

1.1тЧитать материал на украинском

Бывший футболист "Шахтера" Евгений Селезнев набросился с критикой на тренера "горняков" Паулу Фонсеку из-за перехода в "Зенит" защитника Ярослава Ракицкого.

По мнению скандального нападающего, португальский специалист совершил серьезную ошибку, продав центрбека. "Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже дело главного тренера "горняков". Он хочет развалить все. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет", – цитирует Селезнева SportBox.

Евгений Селезнев (на переднем плане)

Евгений Селезнев (на переднем плане)

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Тема
Трансферы
Персоны
Ярослав РакицкийЕвгений Селезнев
Теги
ФК ЗенитФК Шахтер
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