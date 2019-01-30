''Эгоизм'': скандальный Селезнев осудил переход Ракицкого в "Зенит"

Бывший футболист "Шахтера" Евгений Селезнев набросился с критикой на тренера "горняков" Паулу Фонсеку из-за перехода в "Зенит" защитника Ярослава Ракицкого.
По мнению скандального нападающего, португальский специалист совершил серьезную ошибку, продав центрбека. "Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже дело главного тренера "горняков". Он хочет развалить все. Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет", – цитирует Селезнева SportBox.
Евгений Селезнев (на переднем плане)
"Динамо" Киев от Шурика
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 миллионов евро, подписав контракт с россиянами на 3,5 года.
В украинских СМИ появилась информация о том, что защитника больше не будут вызывать в сборную Украины.
Главный фанат "Зенита" Михаил Боярский отметился оскорбительными высказываниями в адрес украинцев из-за "травли" Ракицкого.
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