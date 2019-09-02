"Его не будет": Шевченко сообщил важную новость о Коноплянке

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко анонсировал трансфер Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке".
Накануне матча отбора Евро-2020 с Литвой (7 сентября) наставник "желто-синих" сообщил, что полузащитник пропустит тренировку национальной команды.
"Я очень надеюсь, что его трансфер состоится. Его не будет тренировке, он решает этот вопрос. Конкретной информации по этому поводу нет, но я надеюсь, что все решится как можно лучше", – цитирует Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.
Евгений Коноплянка и Андрей Шевченко
Говоря же о предстоящем поединке в Вильнюсе, наставник сборной напомнил подопечным о главной задаче на отбор. "Перед началом цикла была поставлена задача попасть на ЧЕ. Это главное, над чем работает вся команда ФФУ. И не важно, будем мы лидерами или выйдем на ЧЕ просто так", – подчеркнул тренер украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Украине.
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.