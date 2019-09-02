"Его не будет": Шевченко сообщил важную новость о Коноплянке

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко анонсировал трансфер Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке".

Накануне матча отбора Евро-2020 с Литвой (7 сентября) наставник "желто-синих" сообщил, что полузащитник пропустит тренировку национальной команды.

"Я очень надеюсь, что его трансфер состоится. Его не будет тренировке, он решает этот вопрос. Конкретной информации по этому поводу нет, но я надеюсь, что все решится как можно лучше", – цитирует Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.

Евгений Коноплянка и Андрей Шевченко

Говоря же о предстоящем поединке в Вильнюсе, наставник сборной напомнил подопечным о главной задаче на отбор. "Перед началом цикла была поставлена задача попасть на ЧЕ. Это главное, над чем работает вся команда ФФУ. И не важно, будем мы лидерами или выйдем на ЧЕ просто так", – подчеркнул тренер украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Украине.

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