"Египетский Месси" забил фантастический гол "Роме" в полуфинале Лиги чемпионов

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах забил потрясающий гол в полуфинальном матче Лиги чемпионов против римской "Ромы". 25-летний футболист, которого по схожести стиля игры называют "египетским Месси", открыл счет в игре на 35-й минуте.

Джеко потерял мяч в центральном круге, "красные" моментально доставили мяч до Салаха на краю штрафной и тот в пару касаний оформил мяч в дальнюю девятку от перекладину.

"Ливерпуль" Англия – "Рома" Италия - 3:0

Голы: 1:0 – 35 Салах, 2:0 – 45 Салах, 3:0 – 56 Мане.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах, Милнер, Мане, Хендерсон.

Рома – Алиссон, Манолас, Жезус, Коларов, Фасио, Стротман, Флоренци, Ундер, де Росси, Наингголан, Джеко.

Предупреждение: Жезус (26).

Напомним, что в среду, 25 апреля свой поединок проведут вторые полуфиналисты: "Бавария" в Мюнхене примет мадридский "Реал".