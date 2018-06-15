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Египет – Уругвай: стало известно, сыграет ли Салах в матче ЧМ-2018

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Лидер сборной Египта Мохаммед Салах не выйдет с первых минут в стартовом матче своей команды на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Бомбардир "Ливерпуля" не попал в число 11 игроков, которые с первых минут начнет поединок группы В против Уругвая.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Египет – Уругвай. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени в пятницу, 15 июня.

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Салах выйти в стартовом составе не позволила травма плеча, которую он получил в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Полностью стартовый состав "фараонов" выглядит так: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧМ-2018 начался с разгромной победы России над Саудовской Аравией.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Мохаммед Салах
Место
РоссияЕкатеринбург
Объекты
сборная Египта по футболусборная Уругвая по футболу
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