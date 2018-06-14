Египет – Уругвай: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Сборная Уругвая считается очевидным фаворитом встречи 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Египтом. Поединок пройдет в пятницу, 15 июня, в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Египет – Уругвай. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Ставки на победу южноамериканской сборной принимаются с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех египтян достигают уровня 6,50. При этом аналитики уверены в том, что поединок не порадует зрителей обилием голов. На то, что команды не забьют более двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,50.

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