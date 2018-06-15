Египет – Уругвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сборные Египта и Уругвая в пятницу, 15 июня, сыграют в матче первого тура группы А чемпионата мира по футболу 2018 года. Поединок пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Египет – Уругвай. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.
Фаворитом игры считаются уругвайцы, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 1,57. Отметим, что накануне в первом поединке группы А сборная России уничтожила команду Саудовской Аравии – 5:0.
ЧМ-2018. Группа А. 1-й тур
Екатеринбург, "Екатеринбург-Арена"
Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)
Египет – Уругвай – 0:0
Египет (ориентировочный состав): Аш-Шенави – Габр, Хегази, Фатхи, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени,Трезеге, Саид, Собхи, Мухсин
Уругвай (ориентировочный состав): Муслера – Варела, Хименес, Годин, Касерес, Нандес, Весино, Бентанкур, Де Арраскаэта, Кавани, Луис Суарес
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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.
Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина освистали на церемонии открытия ЧМ-2018.
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