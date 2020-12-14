Эффектный гол футболиста сборной Украины принес команде победу в чемпионате Бельгии

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук принес своей команде победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда".

Гости открыли счет уже на второй минуте после подачи углового, но вскоре клубу нашего соотечественника удалось его сравнять. На 85-й минуте Яремчук получил пас на ход, убежал от защитника и эффектно реализовал выход один на один, перебросив мяч через голкипера.

Для Романа этот гол стал восьмым в 12 поединках нынешнего сезона. Также в его активе три результативные передачи. Победа позволила "Генту" подняться на 12-е место в таблице с 19 очками. "Стандард" занимает 8-ю позицию с 25 пунктами.

Отметим, что команда Яремчука переживает непростые времена. Из-за неудовлетворительных результатов на посту главного тренера клуба в сезоне 2020/21 сменилось уже три специалиста. "Гент" не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов, вылетев от "Динамо", а затем проиграл все шесть матчей в группе Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из поединков ЛЕ Роман поразил ворота соперников красивым дальним ударом.