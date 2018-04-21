Ультрас "Динамо" показали свое отношение к Партии Регионов: эффектное видео

Фанаты киевского "Динамо" во время полуфинального матча Кубка Украины по футболу против "Днепра-1" на "Днепр-Арене" сожгли флаг Партии Регионов.

Отметим, что это не первая подобная акция футбольных ультрас в Украине. Не так давно болельщики донецкого "Шахтера" сожгли "знамя Новороссии".

Напомним, что киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вышли в финал 27-го розыгрыша Кубка Украины по футболу.

Столичные футболисты в Днепре разобрались с командой Второй лиги "Днепр-1" (4:1), а "горняки" были сильнее ФК "Мариуполь" (5:1).

Как сообщал ранее "Обозреватель" в феврале прошлого года фанаты донецкого "Шахтера" показали свое отношение к террористам так называемых ЛНР и ДНР во время матча любимого клуба в Лиге Европы.