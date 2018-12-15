Единая церковь в Украине: появилась реакция легенды "Динамо"

Легенда киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с избранием главы поместной украинской православной церкви. Экс-игрок сборной Украины отметил важность этого события.

"Мои самые искренние поздравления! Это большой день! Мы сделали это! Слава Исусу! Слава Украине" - написал бывший футболист на своей странице в фейсбук.

Страница Александра Шовковского в Facebook

Напомним, что Объединительный собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви в субботу, 15 декабря. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Голосование проходило в два тура. Президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви и представил ее главу.

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