МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Единая церковь в Украине: появилась реакция легенды "Динамо"

6.5тЧитать материал на украинском

Легенда киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с избранием главы поместной украинской православной церкви. Экс-игрок сборной Украины отметил важность этого события.

"Мои самые искренние поздравления! Это большой день! Мы сделали это! Слава Исусу! Слава Украине" - написал бывший футболист на своей странице в фейсбук.

Новости
''Где вообще закон?'' Усик ответил на угрозы из-за лавры

Единая церковь в Украине: появилась реакция легенды "Динамо"

Страница Александра Шовковского в Facebook

Напомним, что Объединительный собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви в субботу, 15 декабря. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Голосование проходило в два тура. Президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви и представил ее главу.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

Персона
Александр Шовковский
Место
УкраинаКиев
Тег
Томос
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
20
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги