Дзюба обматерил соперника за порчу травы перед пенальти

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прямо на поле раскритиковал нападающего "Крыльев Советов" Максима Глушенкова.

На 63-й минуте после назначенного пенальти в ворота самарского клуба Глушенков бутсой специально портил газон "Газпром Арены" в районе 11-метровой отметки. По замыслу Максима, это помешало бы Дзюбе забить с точки.

Но капитан сборной России заметил этот поступок соперника и побежал в его сторону. Все это время Дзюба грязно ругался, наехав на Глушенкова.

Максим на все оскорбления Артема лишь рассмеялся, отвернулся и почесал нос. В итоге Дзюба забил этот пенальти, а через 6 минут еще один. "Зенит" победил 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Зенита" Артём Дзюба обрушился на руководство "Локомотива" за решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.