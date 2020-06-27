Дзюба обматерил соперника за порчу травы перед пенальти
Артем Дзюба ругается матом на Максима Глушенкова. Кадр из видео
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прямо на поле раскритиковал нападающего "Крыльев Советов" Максима Глушенкова.
На 63-й минуте после назначенного пенальти в ворота самарского клуба Глушенков бутсой специально портил газон "Газпром Арены" в районе 11-метровой отметки. По замыслу Максима, это помешало бы Дзюбе забить с точки.
Но капитан сборной России заметил этот поступок соперника и побежал в его сторону. Все это время Дзюба грязно ругался, наехав на Глушенкова.
Максим на все оскорбления Артема лишь рассмеялся, отвернулся и почесал нос. В итоге Дзюба забил этот пенальти, а через 6 минут еще один. "Зенит" победил 2:1.
Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Зенита" Артём Дзюба обрушился на руководство "Локомотива" за решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.