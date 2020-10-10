Дзидзьо фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Германией. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:01, 10.10.2020 Обновлено: 23:25, 10.10.2020

Знаменитый украинский певец Михаил Хома роскошно исполнил гимн Украины на НСК "Олимпийский" перед матчем 3-го тура Лиги наций с Германией.

Фронтмен группы DZIDZIO своей энергетикой зарядил трибуны главного стадиона Киева. Отметим, что благодаря недавнему решению УЕФА, трибуны НСК "Олимпийский" были заполнены на 30 процентов (17500 человек).

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию игры Украина – Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, после двух сыгранных туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 2-е место в своей группе.Украина обыграла Швейцарию (2:1) и разгромно уступила Испании (0:4).

7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.

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