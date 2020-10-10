Дзидзьо фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Германией. Видео

Знаменитый украинский певец Михаил Хома роскошно исполнил гимн Украины на НСК "Олимпийский" перед матчем 3-го тура Лиги наций с Германией.

Фронтмен группы DZIDZIO своей энергетикой зарядил трибуны главного стадиона Киева. Отметим, что благодаря недавнему решению УЕФА, трибуны НСК "Олимпийский" были заполнены на 30 процентов (приблизительно 18 тысяч человек).

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию игры Украина – Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, после двух сыгранных туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 2-е место в своей группе.Украина обыграла Швейцарию (2:1) и разгромно уступила Испании (0:4).

7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.