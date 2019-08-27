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"Джунгли": известный футболист вспомнил о страшной жизни в России

1.2т Читать материал на украинском

Бывший защитник московского "Динамо" Юркас Сейтаридис с негативом вспомнил о жизни в России. Сейтаридис рассказал, что больше всего ему запомнились авиаперелеты.

Юркас Сейтаридис

Юркас Сейтаридис

"Мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами — охранники. Это пугало, такое невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт", — заявил Сейтаридис в эфире "Матч ТВ".

По словам 38-летнего грека, его также поразили российские пробки.

"Это джунгли, невероятно. Тот, у кого большая машина — босс. Мне бросилось в глаза, что на дорогах — либо очень дорогие машины, либо очень дешевые", — отметил он.

Сейтаридис в сезоне-2005/2006 играл за "Динамо". Также он известен выступлениями за португальский "Порту" и испанское "Атлетико". Защитник стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Греции.

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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Если у нас джунгли? То что тогда на Украине? Мне даже страшно подумать!
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