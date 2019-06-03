Джошуа путает карты Усику: что случилось и чего ожидать украинцу

Мало кто ожидал, что бой Энтони Джошуа против Энди Руиса вызовет огромный резонанс. Аншлага не предвиделось, а победа Джоуша ожидалось. Но в определенный момент для британца что-то пошло не так, в результате чего победа Руиса взорвала весь мир. И напрямую коснулась Александра Усика.

OBOZREVATEL разбирает, как на карьеру Усика повлиял сенсационный бой, и определяет дальнейшие сценарии развития событий для украинского чемпиона.

Что произошло

В ночь с 1-го на 2 июня Энтони Джошуа (22-1, 21 КО)сенсационно был нокаутирован Энди Руисом (32-1, 21 КО) и лишился сразу четыре (!) пояса чемпиона мира (WBA, WBO, IBF и IBO). До этого британец имел уверенный статус едва ли не сильнейшего боксера планеты, и именно к Джошуа постепенно подбирался Александр Усик (16-0, 12 КО).

Энтони Джошуа (слева) против Энди Руиса

Не стоит напоминать, что промоутер Джошуа - Эдди Хирн, также ведет дела Усика, и насколько велико влияние Хирна в сегодняшнем боксерском мире. Информация о бое Усик - Джошуа уже давно набирала обороты, однако после боя тон изменился - поражение Джошуа поменяло все расклады и для Усика. В этом году Энтони не встретится с украинцем.

Почему Джошуа становится недоступен для Усика минимум на полгода

По информации сразу нескольких источников, у Хирна уже фактически был готов контракт на бой Усик - Джошуа, планируемый на ноябрь. Но здесь явно не предвиделось "сюрпризное" поражение Энтони, которое влечет за собой ряд нюансов.

В первую очередь - реванш с Руисом. Теперь этот и только этот бой становится главным для Джошуа, возможный реванш же был прописан и в контракте. Хирн уже заявил об этом, а Энтони довольно сильно разозлен и переполнен желанием доказать свою силу (и вернуть пояса). Этот бой наверняка пройдет в ноябре-декабре, поэтому Усику придется ждать Джошуа минимум до весны 2020-го.

Александр Усик

Также в ситуацию вмешивается и имиджевый момент. Ранее бой Усик - Джошуа выглядел очень "вкусно" для Хирна и британской аудитории, но сейчас все резко развернулось в сторону реванша Джошуа - Руис. Несмотря на вывеску, воскресный бой не собрал аншлага в США, и теперь Хирн всеми силами постарается затащить реванш в Великобританию.

Имея заложенный в первом бою интерес, Хирн без проблем может собрать в Британии хоть полный "Уэмбли". Бой с Усиком пока не даст промоутеру такого выхлопа и выгоды.

Сильно ли это повлияло на Усика?

На самом деле, нет. Да, у промоутеров украинца уже были "наметаны" планы для боксера до конца 2019-го с боем против Джошуа, и теперь все наработки придется выбросить. Но на деле Усику нечего расстраиваться из-за потери боя с Джошуа в 2019-м.

Здесь стоит помнить, что Александр до сих пор не дебютировал в хевивэйте и на данный момент имеет простой в 7 месяцев. Выходить на первый бой в новой категории сразу на Джошуа - затея рискованная. Поэтому украинец может начать менее громко, но более уверенно, постепенно приходя к бою с именитым британцем.

Энтони Джошуа

Казалось, в спортивном плане Усик и выбрал такую дорогу - на 25 мая был договорен бой с Карлосом Такамом (36-5, 28 КО) который и должен был стать дебютом для украинца в хевивэйте. Однако из-за травмы Саши поединок пришлось перенести. Но не отменить - сам Хирн открыто выступил с заявлением о переносе боя на осень.

Поэтому в ближайшее время Усику и его команде стоит сконцентрироваться именно на Такаме, и пока этот бой не прошел (а пройдет он не раньше сентября-октября), разговоры о встрече с Джошуа - лишь плод желаний Хирна.

Что ждет Усика в ближайшее время?

Бой с Карлосом Такаком - других вариантов нет. В ближайшее время Усик возобновит полноценные тренировки, и осенью украинец и Такам должны реализовать ранее подписанный контракт.

Для Усика это будет отличная платформа для дебюта. Да, не так громко и имиджево, как с Джошуа, но с преимуществами в спортивном плане. К тому же, в данном случае важно хорошо начать - поражение только затруднит положение Усика, который и так затянул переход в хевивэйт. А против Такама у украинца все же больше шансов, чем против Джошуа на данный момент.

Карлос Такам (слева) не смог ничего противопоставить Энтони Джошуа

Когда Усик может встретиться с Джошуа?

Теоретически это могло случится и в декабре, уже после боя Усика с Такамом. Однако если Усик гипотетически еще успел бы подготовиться к бою в декабре (под самый конец), то Джошуа - нет. Его реванш с Руисом лишь предварительно анонсирован на ноябрь, поэтому следующий поединок британец сможет провести лишь весной 2020-го.

В целом же всем сторонам в данном случае некуда спешить. Усик только готовится покорять хевивэйт и будет рад встрече с Джошуа хоть через год, после хорошего дебюта (плюс еще один бой добыть нужный опыт). У Энтони же после поражения от Руиса появилась мотивация не только взять реванш у мексиканца, но и укрепить пошатнувшийся статус победами в нескольких хороших поединках. Усик в данном плане - отличная кандидатура для британца.

Как говорилось выше, пока Джошуа не проведет реванш с Руисом, о разговорах насчет других поединков Энтони можно напрочь забыть. Для британца сейчас главное - взять реванш и вернуться в прежнее положение до конца 2019-го, чтобы снова в статусе чемпиона планировать 2020 год. Ну а если Джошуа опять проиграет, тогда Хирн хорошенько "обломается", а украинцы начнут мечтать о бое Усик - Руис.

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