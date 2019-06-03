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Джошуа путает карты Усику: что случилось и чего ожидать украинцу

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Мало кто ожидал, что бой Энтони Джошуа против Энди Руиса вызовет огромный резонанс. Аншлага не предвиделось, а победа Джоуша ожидалось. Но в определенный момент для британца что-то пошло не так, в результате чего победа Руиса взорвала весь мир. И напрямую коснулась Александра Усика.

OBOZREVATEL разбирает, как на карьеру Усика повлиял сенсационный бой, и определяет дальнейшие сценарии развития событий для украинского чемпиона.

Новости
Усик прокомментировал бой Джошуа, назвав причину поражения британца

Что произошло

В ночь с 1-го на 2 июня Энтони Джошуа (22-1, 21 КО)сенсационно был нокаутирован Энди Руисом (32-1, 21 КО) и лишился сразу четыре (!) пояса чемпиона мира (WBA, WBO, IBF и IBO). До этого британец имел уверенный статус едва ли не сильнейшего боксера планеты, и именно к Джошуа постепенно подбирался Александр Усик (16-0, 12 КО).

Энтони Джошуа (слева) против Энди Руиса

Энтони Джошуа (слева) против Энди Руиса

Не стоит напоминать, что промоутер Джошуа - Эдди Хирн, также ведет дела Усика, и насколько велико влияние Хирна в сегодняшнем боксерском мире. Информация о бое Усик - Джошуа уже давно набирала обороты, однако после боя тон изменился - поражение Джошуа поменяло все расклады и для Усика. В этом году Энтони не встретится с украинцем.

Почему Джошуа становится недоступен для Усика минимум на полгода

По информации сразу нескольких источников, у Хирна уже фактически был готов контракт на бой Усик - Джошуа, планируемый на ноябрь. Но здесь явно не предвиделось "сюрпризное" поражение Энтони, которое влечет за собой ряд нюансов.

В первую очередь - реванш с Руисом. Теперь этот и только этот бой становится главным для Джошуа, возможный реванш же был прописан и в контракте. Хирн уже заявил об этом, а Энтони довольно сильно разозлен и переполнен желанием доказать свою силу (и вернуть пояса). Этот бой наверняка пройдет в ноябре-декабре, поэтому Усику придется ждать Джошуа минимум до весны 2020-го.

Александр Усик

Александр Усик

Также в ситуацию вмешивается и имиджевый момент. Ранее бой Усик - Джошуа выглядел очень "вкусно" для Хирна и британской аудитории, но сейчас все резко развернулось в сторону реванша Джошуа - Руис. Несмотря на вывеску, воскресный бой не собрал аншлага в США, и теперь Хирн всеми силами постарается затащить реванш в Великобританию.

Имея заложенный в первом бою интерес, Хирн без проблем может собрать в Британии хоть полный "Уэмбли". Бой с Усиком пока не даст промоутеру такого выхлопа и выгоды.

Сильно ли это повлияло на Усика?

На самом деле, нет. Да, у промоутеров украинца уже были "наметаны" планы для боксера до конца 2019-го с боем против Джошуа, и теперь все наработки придется выбросить. Но на деле Усику нечего расстраиваться из-за потери боя с Джошуа в 2019-м.

Здесь стоит помнить, что Александр до сих пор не дебютировал в хевивэйте и на данный момент имеет простой в 7 месяцев. Выходить на первый бой в новой категории сразу на Джошуа - затея рискованная. Поэтому украинец может начать менее громко, но более уверенно, постепенно приходя к бою с именитым британцем.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

Казалось, в спортивном плане Усик и выбрал такую дорогу - на 25 мая был договорен бой с Карлосом Такамом (36-5, 28 КО) который и должен был стать дебютом для украинца в хевивэйте. Однако из-за травмы Саши поединок пришлось перенести. Но не отменить - сам Хирн открыто выступил с заявлением о переносе боя на осень.

Поэтому в ближайшее время Усику и его команде стоит сконцентрироваться именно на Такаме, и пока этот бой не прошел (а пройдет он не раньше сентября-октября), разговоры о встрече с Джошуа - лишь плод желаний Хирна.

Что ждет Усика в ближайшее время?

Бой с Карлосом Такаком - других вариантов нет. В ближайшее время Усик возобновит полноценные тренировки, и осенью украинец и Такам должны реализовать ранее подписанный контракт.

Для Усика это будет отличная платформа для дебюта. Да, не так громко и имиджево, как с Джошуа, но с преимуществами в спортивном плане. К тому же, в данном случае важно хорошо начать - поражение только затруднит положение Усика, который и так затянул переход в хевивэйт. А против Такама у украинца все же больше шансов, чем против Джошуа на данный момент.

Карлос Такам (слева) не смог ничего противопоставить Энтони Джошуа

Карлос Такам (слева) не смог ничего противопоставить Энтони Джошуа

Когда Усик может встретиться с Джошуа?

Теоретически это могло случится и в декабре, уже после боя Усика с Такамом. Однако если Усик гипотетически еще успел бы подготовиться к бою в декабре (под самый конец), то Джошуа - нет. Его реванш с Руисом лишь предварительно анонсирован на ноябрь, поэтому следующий поединок британец сможет провести лишь весной 2020-го.

В целом же всем сторонам в данном случае некуда спешить. Усик только готовится покорять хевивэйт и будет рад встрече с Джошуа хоть через год, после хорошего дебюта (плюс еще один бой добыть нужный опыт). У Энтони же после поражения от Руиса появилась мотивация не только взять реванш у мексиканца, но и укрепить пошатнувшийся статус победами в нескольких хороших поединках. Усик в данном плане - отличная кандидатура для британца.

Как говорилось выше, пока Джошуа не проведет реванш с Руисом, о разговорах насчет других поединков Энтони можно напрочь забыть. Для британца сейчас главное - взять реванш и вернуться в прежнее положение до конца 2019-го, чтобы снова в статусе чемпиона планировать 2020 год. Ну а если Джошуа опять проиграет, тогда Хирн хорошенько "обломается", а украинцы начнут мечтать о бое Усик - Руис.

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Усик - ДжошуаWBOWBA
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Энтони ДжошуаЭнди Руис-младшийАлександр УсикКарлос ТакамЭдди Хирн
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