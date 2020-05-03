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3 мая • обновлено в 22:55
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Дзагоев предсказал России "очень серьёзные последствия" из-за коронавируса

7.3т
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Российски защитник московского ЦСКА Алан Дзагоев считает, что пандемия очень негативно отразится на футболе в стране.

"Думаю, ситуация с коронавирусом закончится не скоро. У меня ощущение такое. Как это скажется на футболе? Будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают. Только, может быть, если "Зенит" со своим "Газпромом" не убавят зарплаты игрокам, ну и "Краснодар" — всё ровно только у них останется. Другие клубы, скорее всего, пострадают", — сказал Дзагоев в интервью каналу ЦСКА на YouTube.

Спортсмен не исключил остановки всего футбола в мире.

"Не знаю, как будет, но, надеюсь, не плачевно-плачевно и мы сможем продолжить выступать и бороться за высокие места, в том числе за место в Лиге чемпионов. Но будет ли Лига чемпионов? Будет, наверное. Самое главное, чтобы футбол не ушёл. Если футбол уйдёт, это вообще", — подытожил Дзагоев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующий лабораторией исследований спорта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Дагаев озвучил самое негативное развитие ситуации с российским спортом на фоне пандемии коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
ЦСКА Москва
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