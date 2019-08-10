Динамо – Шахтер: смотреть онлайн матч Премьер-лиги

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вновь встретятся друг с другом в третьем туре Премьер-лиги в субботу, 10 августа.
После эмоционального поединка за Суперкубок страны, в котором волевую победу одержали "бело-синие", команды сразятся в национальном первенстве на поле НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало игры – в 17:00.
Динамо – Шахтер
ФК "Шахтер"
ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ШАХТЕР
Главное противостояние страны можно будет увидеть благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2.
Кроме того, видеорепортаж из Киев проведет портал ТСН Проспорт.
ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТЕР
Фаворитом украинского Классико считается действующий чемпион. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,44.
Ничья оценивается котировкой 3,35. А показатели на успех "Динамо" достигает уровня 2,90.
Динамо – Шахтер
ФК "Шахтер"
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Во второй раз в карьере матч двух грандов украинского футбола доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Ярославом Козыком из Мукачево.
Помогать ему будут лайнсмены Игорь Алехин, который представляет Хмельницкий, и Семен Шлончак из Черкасс. Роль четвертого рефери исполнит харьковчанин Анатолий Абдула.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Денис Гармаш, полузащитник "Динамо":
– Как будем обыгрывать "Шахтер"? Как и в предыдущих матчах. Тренерский штаб подскажет, а от нас требуется только выполнить установку и победить. Как было и в матче за Суперкубок.
Артем Беседин, нападающий "Динамо":
– Уверен, что каждый футболист и в матче с "Шахтером", и с "Брюгге", и во всех остальных, будет биться за Хацкевича. Мы его уважаем, любим, играем и за него в том числе. Мы не обращаем внимания на то, что пишут.
Динамо – Шахтер
ФК "Шахтер"
Исмаили, защитник "Шахтера":
– К украинскому классико подходим полностью готовыми. Все ребята в команде осознают важность поединка, ведь уже на старте чемпионата есть возможность опередить главного конкурента. Встречи с "Динамо" – это всегда нечто особенное для нас. Много работаем, чтобы не повторить ошибок, допущенных в игре за Суперкубок.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Гермаш – Цыганков, Буяльский, Вербич – Родригес
"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Тете – Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон – Мораес
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
В последний раз команды встречались 28 июля, когда "Динамо" на последних минутах обыграло "Шахтер", выиграв Суперкубок Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" понес серьезную потерю перед поединком против "Динамо" в третьем туре Премьер-лиги.
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