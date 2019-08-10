Динамо – Шахтер: смотреть онлайн матч Премьер-лиги

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вновь встретятся друг с другом в третьем туре Премьер-лиги в субботу, 10 августа.

После эмоционального поединка за Суперкубок страны, в котором волевую победу одержали "бело-синие", команды сразятся в национальном первенстве на поле НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало игры – в 17:00.

Динамо – Шахтер ФК "Шахтер"

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ШАХТЕР

Главное противостояние страны можно будет увидеть благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2.

Кроме того, видеорепортаж из Киев проведет портал ТСН Проспорт.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТЕР

Фаворитом украинского Классико считается действующий чемпион. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,44.

Ничья оценивается котировкой 3,35. А показатели на успех "Динамо" достигает уровня 2,90.

Динамо – Шахтер ФК "Шахтер"

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Во второй раз в карьере матч двух грандов украинского футбола доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Ярославом Козыком из Мукачево.

Помогать ему будут лайнсмены Игорь Алехин, который представляет Хмельницкий, и Семен Шлончак из Черкасс. Роль четвертого рефери исполнит харьковчанин Анатолий Абдула.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Денис Гармаш, полузащитник "Динамо":

– Как будем обыгрывать "Шахтер"? Как и в предыдущих матчах. Тренерский штаб подскажет, а от нас требуется только выполнить установку и победить. Как было и в матче за Суперкубок.

Артем Беседин, нападающий "Динамо":

– Уверен, что каждый футболист и в матче с "Шахтером", и с "Брюгге", и во всех остальных, будет биться за Хацкевича. Мы его уважаем, любим, играем и за него в том числе. Мы не обращаем внимания на то, что пишут.

Динамо – Шахтер ФК "Шахтер"

Исмаили, защитник "Шахтера":

– К украинскому классико подходим полностью готовыми. Все ребята в команде осознают важность поединка, ведь уже на старте чемпионата есть возможность опередить главного конкурента. Встречи с "Динамо" – это всегда нечто особенное для нас. Много работаем, чтобы не повторить ошибок, допущенных в игре за Суперкубок.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Гермаш – Цыганков, Буяльский, Вербич – Родригес

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Тете – Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон – Мораес

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

В последний раз команды встречались 28 июля, когда "Динамо" на последних минутах обыграло "Шахтер", выиграв Суперкубок Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" понес серьезную потерю перед поединком против "Динамо" в третьем туре Премьер-лиги.

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