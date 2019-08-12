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Динамо – Брюгге: где и почем купить билеты на матч Лиги чемпионов

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Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" во вторник, 13 августа, проведет один из важнейших матчей нового футбольного сезона.

В ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов подопечные Александра Хацкевича сыграют на НСК "Олимпийский" с бельгийским "Брюгге". Начало встречи – в 20:30.

Динамо – Брюгге

Динамо – Брюгге

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ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Болельщики смогут поддержать "бело-синих" на трибунах главной арены страны. Приобрести тикеты на первый поединок сезона в еврокубках можно в кассах "Олимпийского", стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, а также на портале esport.in.ua.

Также билеты на матч "Динамо" – "Брюгге" можно купить онлайн через официальный сайт НСК "Олимпийский".

Динамо – Брюгге: где и почем купить билеты на матч Лиги чемпионов

ПОЧЕМ БИЛЕТЫ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Билеты на игру доступны в следующих ценовых категориях: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен.

Напомним, в первом матче в Брюгге киевляне потерпели минимальное поражение, пропустив единственный гол с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру" в Премьер-лиге, а сама встреча третьего тура первенства завершилась дракой.

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Темы
Динамо – Брюгге Лига чемпионов
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Брюгге
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