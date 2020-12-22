Двумя ногами в голову в прыжке: финал чемпионата Бразилии закончился побоищем

Михаил Морозов Футбол 10:31, 22.12.2020

Ответный матч финала чемпионата Бразилии до 17 лет между "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенсе" закончился массовым побоищем, в котором приняли участие основные и запасные игроки обеих команд.

Уже в добавленное ко второму тайму время прорыв нападающего вторых был остановлен с нарушением правил. Между форвардом и защитником тут же завязался конфликт, который стремительно перерос в потасовку.

Больше всех пострадал футболист "Флуминенсе", против которого изначально были нарушены правила. Он получил удар в голову двумя ногами в прыжке, а затем еще один, когда лежал и держался за лицо. По итогам побоища главный арбитр показал девять красных карточек – пять получили футболисты "Атлетико Паранаэнсе", а их соперники отделались четырьмя.

Отметим, что "Флуминенсе" стал победителем финального противостояния. Команда выиграла оба матча с одинаковым счетом 2:1 и выиграла чемпионат.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Кубка Либертадорес (южноамериканская Лига чемпионов) между двумя бразильскими клубами завершился массовой дракой, которая привела к 8 удалениям.

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