Двум зараженным футболистам сборной Украины разрешили не соблюдать карантин

Двум футболистам сборной Украины, которые получили положительный тест на коронавирус, Жуниору Мораесу и Сергею Кривцову разрешили свободно перемещаться по Люцерну, в то время как вся остальная сборная Украины находится на карантине, сообщает Tagesan Zeiger.

Как сообщает немецкое СМИ со ссылкой на главного врача кантона Люцерн Роджер Харшталля, игрокам предоставили свободу, поскольку они уже переболели COVID-19 ранее в "Шахтере".

"Девять человек в делегации игроков заразились за четыре дня. При таком неконтролируемом распространении слишком высок риск появления новых, еще не обнаруженных инфицированных людей. Это означает, что другие игроки уже могли иметь вирус в своих телах, но тесты все еще ничего не показывают на ранних стадиях", – цитирует Tagesan Zeige Харшталля.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч пятого тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной был отменен из-за вспышки COVID-19 в нашей сборной.

Ранее Роджер Харшталль заявил, что ситуация с коронавирусом в сборной Украины вышла из-под контроля, поэтому он принял решение отменить игру.