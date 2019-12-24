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24 декабря • обновлено в 16:26
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Двух украинцев включили в "идеальную сборную" молодых футболистов

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Защитники "Динамо" и "Шахтера" Виталий Миколенко и Валерий Бондарь попали в сборную лучших молодых игроков Европы.

Компанию украинцам составили такие известные игроки, как обладатель приза лучшему молодому футболисту 2019 года Жоау Фелиш из мадридского "Атлетико", Эрик Холанд из "Зальцбурга", Дэниел Джеймс из "Манчестер Юнайтед" и другие. Самым перспективным тренером считается молодой наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

Трибуна

Стоит отметить, что Миколенко был основным левым защитником "Динамо" на протяжении первой половины сезона, а Валерий Бондарь провел 7 полных матчей за "горняков" в осенней части и твердого места в составе не имел.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевлян Игорь Суркис прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к Виталию Миколенко.

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Виталий Миколенко
Теги
Сборная Украины по футболу Молодежная сборная Украины по футболу
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