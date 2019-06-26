Несколько лет назад в Иране обнаружился двойник звезды "Барселоны" Лионеля Месси по имени Риза Перестеш, который сейчас попал в сексуальный скандал.

Пользуясь большой популярностью, Перестеш склонял девушек к сексу и неоднократно добивался своего, сообщает телеканал Insolite TV в своем Twitter. По некоторым данным, иранский двойник Месси таким образом соблазнил более 20 женщин.

Риза Перестеш eurosport.ru

Также сообщается, что на мужчину по данным инцидентам уже завели судовое дело, основой для которого являются 23 иска.

Риза Перестеш широко известен по всему миру как двойник Месси и даже ездил в Барселону на матч "Барсы", чтобы побывать на "Ноу Камп" и повидаться с Лео.

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Сам же Лионель Месси в эти дни выступает за сборную Аргентины на Копа Америка, дойдя с командой до 1/4 финала. В четвертьфинале аргентинцы 28 июня сыграют с Венесуэлой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого сезона Месси установил невероятный бомбардирский рекорд.

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