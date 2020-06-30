Двое украинских футболистов вошли в символическую сборную европейского чемпионата

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков, чей контракт принадлежит "Шахтеру", и защитник "Кишварды" Антон Кравченко попали в символическую сборную сезона 2019/20 в чемпионате Венгрии.

Команда лучших игроков первенства была составлена компанией спортивной аналитики InStat и опубликована на Instagram-странице NAPI_FOCI.

Двое украинцев попали в символическую сборную чемпионата Венгрии Instagram NAPI_FOCI

На счету Зубкова 28 матчей в чемпионате, в которых он отличился девятью голами и шестью результативными передачами. Что касается Кравченко, то украинец принял участие в 17 поединках своей команды, забив два мяча и отдав два ассиста. Его "Кишварда" заняла восьмое место в таблице.

Отметим, что в символическую сборную попали пять игроков "Ференцвароша", который под руководством Сергея Реброва во второй раз подряд завоевал чемпионский титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из голов Александра Зубкова номинировали на звание лучшего в первенстве Венгрии.