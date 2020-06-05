Двое футболистов "Бенфики" оказались в больнице после нападения на клубный автобус

Михаил Морозов Футбол 11:11, 5.06.2020

На клубный автобус "Бенфики" было совершено нападение после домашнего матча 25-го тура португальской Примейры против "Тонделы", который закончился нулевой ничьей.

Как сообщается на официальном сайте команды, футболистов Юлиана Вайгля и Андрию Живковича немедленно доставили на осмотр в больницу после того, как они были поранены осколками стекла.

Фанаты "Бенфики"

"Бенфика" гарантировала полное сотрудничество с властями, которые, как надеются в команде, приложат все усилия для поимки преступников.

Отметим, что лиссабонский клуб лидирует в чемпионате Португалии, опережая извечных соперников из "Порту" по дополнительным показателям. У обеих команд в активе по 60 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты напали на гандболистов в финале битвы за Олимпиаду-2020 и сорвали матч.

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