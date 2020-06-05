Двое футболистов "Бенфики" оказались в больнице после нападения на клубный автобус
На клубный автобус "Бенфики" было совершено нападение после домашнего матча 25-го тура португальской Примейры против "Тонделы", который закончился нулевой ничьей.
Как сообщается на официальном сайте команды, футболистов Юлиана Вайгля и Андрию Живковича немедленно доставили на осмотр в больницу после того, как они были поранены осколками стекла.
"Бенфика" гарантировала полное сотрудничество с властями, которые, как надеются в команде, приложат все усилия для поимки преступников.
Отметим, что лиссабонский клуб лидирует в чемпионате Португалии, опережая извечных соперников из "Порту" по дополнительным показателям. У обеих команд в активе по 60 очков.
Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты напали на гандболистов в финале битвы за Олимпиаду-2020 и сорвали матч.