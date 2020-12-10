Две путевки в ЛЕ против одной: как украинские и российские клубы выступили в ЛЧ

В среду, 9 декабря, были сыграны заключительные матчи шестого тура Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны участники плей-офф как главного еврокубка, так и Лиги Европы.

В групповой этап турнира попали две команды из Украины ("Динамо" и "Шахтер") и три – из России ("Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"). Оба наших представителя сумели завоевать путевки в ЛЕ, заняв третьи места в группах с "Барселоной", "Ювентусом", "Ференцварошем" у киевлян и "Реалом", "Интером" и "Боруссией" М у "горняков".

Что касается клубов из РФ, то только "Краснодару" удалось выйти в плей-офф Лиги Европы благодаря победе в личном противостоянии с "Ренном". "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места, не выиграв ни одного матча.

Если анализировать общие показатели, то две украинские команды, за исключением разницы голов, выступили лучше, чем три российские: 3:1 по количеству побед, 12:9 по очкам, 9:25 и 15:34 по разнице забитых и пропущенных мячей, соответственно.

Итоговое турнирное положение в группах "Локомотива" и "Шахтера" Flashscore

Итоговое турнирное положение в группах "Краснодара", "Зенита" и "Динамо" Flashscore

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре "Динамо" минимально одолело "Ференцварош", а "Шахтер" сенсационно добыл ничью в выездном поединке против "Интера".